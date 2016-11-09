У Тернополі поліцейські виявили жінку-водія у стані наркотичного сп’яніння
13:20, 09 листопада 2016Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в патрульній полії Тернополя, автомобіль який рухався опівночі без увімкнутих фар, інспектори зупинили на вул. Б.Хмельницького.
У Тернополі поліцейські виявили жінку-водія у стані наркотичного сп’яніння / Фото УНИАН
При перевірці документів з’ясувалося, що 27-річна жінка не має при собі водійського посвідчення. Також патрульні помітили, що у неї порушена координація рухів, виражене тремтіння рук, розширені зіниці. Це вказувало на те, що громадянка знаходиться у стані наркотичного сп’яніння. Від медосвідчення вона відмовилася, тим самим підтвердивши свою вину.
На жінку склали адмінматеріали за водіння автомобілем без належних документів та їзду у стані наркотичного сп’яніння.
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