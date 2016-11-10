На Тернопільщині у грудні відбудуться вибори у 10 громадах, які вирішили створити територіальне об’єднання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вибори відбудуться у Борщівській, Більче-Золотецькій та Трибухівській громаді (Борщівський район), Залозецькій (Зборівський район), Великодедеркальській (Шумський район), Вишнівецькій та Черніховецькій (Збаразький район), Гримайлівській та Коцюбинській (Гусятинський район), Борсуківській (Лановецький район)

Загалом об’єднуються 39 міських, сільських та селищних рад, 61 населений пункт, в якому проживає та 57 тис. осіб.

Вибори в даних громадах відбудуться 11 або 18 грудня.

Як повідомив начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Харченкоого, на утворення претендували ще три громади – Зборівська, Товстенська та Хоростківська. Але у зв’язку з тим, що вони розташовані на території двох районів, їм було відмовлено до ухвалення закону, який це дозволятиме. Відповідний законопроект уже внесений на розгляд Верховної Ради.

«Після затвердження облрадою ми вже подали в Кабмін оновлений перспективний план розвитку громад Тернопільської області. Це потрібно для того, щоб новоутворені громади мали змогу отримати на наступний рік освітню, медичну та базову субвенції з Держбюджету, а також субвенцію на реалізацію інфраструктурних проектів. Зриву цих процесів немає. Реформа децентралізації вже дається взнаки своїми успіхами, які відчувають місцеві жителі», – сказав Харченко.

Як повідомляв УНІАН, Тернопільщина є лідером із створення територіальних громад. Наразі їх є 26, невдовзі буде 36, які охоплюють третину території і населення області.

Храченко зазначив, що досі не утворені громади навколо таких потужних центрів, як Тернопіль, Чортків, Бережани, Кременець, Ланівці, Монастириська