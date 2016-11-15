На Тернопільщині розчистили від снігу усі магістральні дороги, рух на дорогах місцевого значення надалі ускладнений
На Тернопільщині розчистили від снігу усі магістральні дороги, рух на дорогах місцевого значення далі ускладнений.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на допомогу дорожнім службам залучається техніка сільгосппідприємств.
Загалом на ліквідацію наслідків стихії на дорогах області державного значення задіяно 269 одиниць техніки. З них 105 — приватна техніка аграріїв.
«Приємно відзначити, що у даному питанні ми працюємо скоординовано. Тож велика подяка працівникам ТОВ «Україна», агрохолдингу «Мрія», «Агрос», «Медобори» та всім, хто долучився до ліквідації наслідків снігової стихії», – каже голова ТОДА Степан Барна.
Наразі ведеться робота з розчистки комунальних доріг місцевого значення із залученням всіх одиниць малогабаритної техніки.
«Сполучення практично між усіма районами області для власників легківок – цілком відкрите. Проте ми усі повинні розуміти, що це повинно бути, швидше, мірою необхідності та винятком, а не забаганкою. Адже роботи з розчищення доріг досі тривають і кожна одиниця транспортних засобів на дорозі стає потенційною перешкодою», – зауважив Барна.