На Тернопільщині розчистили від снігу усі магістральні дороги, рух на дорогах місцевого значення надалі ускладнений

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на допомогу дорожнім службам залучається техніка сільгосппідприємств.

Загалом на ліквідацію наслідків стихії на дорогах області державного значення задіяно 269 одиниць техніки. З них 105 — приватна техніка аграріїв.

«Приємно відзначити, що у даному питанні ми працюємо скоординовано. Тож велика подяка працівникам ТОВ «Україна», агрохолдингу «Мрія», «Агрос», «Медобори» та всім, хто долучився до ліквідації наслідків снігової стихії», – каже голова ТОДА Степан Барна.

Наразі ведеться робота з розчистки комунальних доріг місцевого значення із залученням всіх одиниць малогабаритної техніки.

«Сполучення практично між усіма районами області для власників легківок – цілком відкрите. Проте ми усі повинні розуміти, що це повинно бути, швидше, мірою необхідності та винятком, а не забаганкою. Адже роботи з розчищення доріг досі тривають і кожна одиниця транспортних засобів на дорозі стає потенційною перешкодою», – зауважив Барна.