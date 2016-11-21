Влада Тернопільщини очікує, що до кінця року за субсидіями звернуться ще 30 тисяч жителів області

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час наради повідомив директор департаменту з питань соціального захисту ОДА Вадим Боярський.

За його словами, на сьогоднішній день в Тернопільській області субсидії оформили уже понад 200 тис. домогосподарств – 54,6% від загальної кількості сімей.

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«Водночас ми очікуємо, що за результатами листопада ще близько 20 тис. громадян звернуться за призначенням субсидій, і близько 10 тис. – у грудні. Усі призначення відбуваються в терміни, визначені законодавством», – сказав Боярський.

Він додав, що інколи з’являються неточності щодо нарахування обслуговуючими організаціями житлових субсидій, тому закликав громадян звертатися безпосередньо до органів соціального захисту, де їм будуть надані необхідні роз’яснення та консультації.

«При необхідності управління соцзахисту звернуться до обслуговуючих організацій для з’ясування обставин щодо призначення субсидій в кожному індивідуальному випадку», – пообіцяв Боярський.

За інформацією департаменту соціального захисту ОДА, найбільша кількість отримувачів субсидій зареєстровані у Тернополі, Борщівському, Збаразькому та Тернопільському районах.

Сума нарахувань з початку року склала 1,3 млрд грн, що у 3,6 рази більше, ніж за анлогічний період минулого року.