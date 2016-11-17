На Тернопільщині субсидії отримують 52% сімей – ОДА

Як повідомив під час брифінгу директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський під час брифінгу, субсидії зокрема отримали 96% осіб, які звернулися у жовтні поточного року.

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"Станом на початок тижня субсидії отримувало 200 тис. 912 домогосподарств області. Це становить 52,6% від загальної кількості сімей, проживаючих у області. Сума нарахувань з початку року склала 1 млрд 260 млн 831 тис. грн", – зазначив Вадим Боярський.

За його даними, середній розмір субсидій у жовтні склав 1,587 тис грн.