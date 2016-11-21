У Тернополі кількість ДТП за участю таксистів за 10 місяців зросла майже удвічі

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, такі дані озвучив сьогодні під час зустрічі з перевізниками та представниками диспетчерських служб таксі керівник патрульної поліції Володимир Струк.

Читайте такожПрокурор Тернопільщини: В комунальній сфері через фірми-"прокладки" виводять кошти на мільйони гривень

Він наголосив, що основною проблемою серед водіїв таксі є те, що деякі з них сідають за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також часто порушують правила дорожнього руху.

Згідно зі статистикою за 10 місяців поточного року трапилося 57 ДТП з вини таксистів. У той час як торік було зафіксовано лише 31 ДТП.

«Утім це не вся статистика, бо коли трапляється ДТП, чимало водіїв знімають "шашки" і представляються патрульним звичайними легковими авто», – додав начальник управління Укртрансбезпеки в області Ігор Табака.