Смертельна ДТП на трасі Одеса – Рені: загинуло 4 людей, одна людина дістала тяжкі травми

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 19 листопада о 18.44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на 33 км автодороги Одеса - Рені сталася дорожньо-транспортна пригода.

«Зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet Aveo і приватний мікроавтобус Volkswagen. Водія мікроавтобуса доправлено до Біляївської центральної районної лікарні, у реанімаційне відділення. Стан здоров'я потерпілого тяжкий», - йдеться у повідомленні.

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«З допомогою гідроінструменту рятувальники зрізали передні водійські двері, стійки і дах легкового автомобіля та витягли 4-х людей без ознак життя», - розповіли у прес-службі.

Тіла загиблих передані співробітникам поліції.

Проводиться розслідування