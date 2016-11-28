На Тернопільщині затримали трьох мисливців, які полювали у заповіднику

18:17, 28 листопада 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині затримали трьох мисливців, які полювали у заповіднику

daypic.ru

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловіків затримали учора у Дністровському заповіднику у Бучацькому районі.

Повідомлення про порушення правил полювання надійшло до правоохоронців від працівників районної організації Українського товариства мисливства та рибальства.

Чоловіки пересувалися на власному авто, у них вилучено рушниці.

За фактом незаконного полювання відкрито кримінальне провадження згідно ст. 248 ККУ (незаконне полювання).

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