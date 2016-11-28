У Тернополі загинув 41-річний пішохід

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора 27 листопада близько 17 год на перехресті вул. Микулинецька-Енергетична.

Встановлено, що чоловік переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу і потрапив під колеса одразу двох автомобілів.

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Спочатку його збив водій автомобіля "Фольксваген Пасат", в результаті удару потерпілого відкинуло на смугу зустрічного руху, де він потрапив ще й під колеса "БМВ".

Чоловік помер на місці автопригоди ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).