У Тернополі правоохоронці повернули в дитячий будинок 16-річну дівчину-втікачку
11:27, 16 грудня 2016Тернопіль
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Це вже друга спроба втечі, скоєна цією дівчиною.
Фото 112.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дівчина вже вдруге втекла з виховного закладу 12 грудня.
Вперше із заявою про її зникнення відповідальні особи дитячого будинку зверталися 19 жовтня.
За час своєї відсутності дівчина жертвою злочинів не стала.
Школярку передано директору дитячого будинку.
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