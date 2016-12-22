У Тернополі підпалили автомобіль Infiniti QX56

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора вночі до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному з дворів по вулиці Л. Курбаса горить автомобіль марки «Інфініті QX56».

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що іномарка належить 32-річному жителю обласного центру.

Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік автомобіля, пошкоджено салон та лакофарбове покриття.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).