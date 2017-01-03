На Тернопільщині під час рейду вилучено 450 одиниць піротехнічних засобів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, піротехніку вилучили у зв’язку з тим, що нею торгували без дозволів та ліцензій.

Вартість вилучено становить 700 грн.

На продавців складені адміністративні протоколи згідно зі статтею 160 КУпАП (торгівля з рук в невстановленому місці) та 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).

Їм загрожує штраф від 102 гривень із конфіскацією товару.