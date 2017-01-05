На Тернопільщині госпіталізовано двох осіб з опіками, отриманими під час гасіння пожежі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 23.43 у господарській будівлі у селі Старий Почаїв Кременецького району. Вогнем знищено покрівлю будівлі по всій площі та частково перекриття.

На пожежі отримали опіки двоє чоловіків, які були шпиталізовані до Почаївської районної клінічної лікарні.

Загорання ліквідовано черговим караулом 23-го ДПРП 5-го ДПРЧ Управління. Врятовано 3 будівлі та автомобіль.