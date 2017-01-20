В Тернопільській області у грудні найбільше подорожчали молоко та масло, подешевшали – фрукти і хлібопродукти

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у грудні в порівнянні з листопадом 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1%.

Зокрема на 5,8% подорожчало масло, на 6,7% подорожчало молоко, на 4,4% – сир, на 3,7% – яйця, на 2,2% – олія.

Водночас фрукти подешевшали на 2,7%, на 0,1% – хліб та макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,0%, у т.ч. на алкогольні напої – на 4,5%, тютюнові вироби – на 2,2%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,4% та амбулаторних послуг – на 0,7%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,5% за рахунок подорожчання транспортних послуг на 0,8%, палива та мастил і транспортних засобів – на 0,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,1%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 20,8%.

На 0,8% підвищилися ціни на послуги ресторанів і готелів.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 11,6%.