На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 31-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора на автодорозі "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" близько 18.30 неподалік села Чернихівці Збаразького району.

Встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ 21053" збив жителя села Чернихівці. Потерпілий переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Врятувати життя чоловікові не вдалося. Він помер на місці автопригоди ще до приїзду швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, водій автомобіля був тверезий, але остаточні результати і висновки нададуть медики. Судово-медична експертиза встановить і стан загиблого на момент ДТП.

Сам водій стверджує, що дорога не освітлювалася, а чоловік вибіг на трасу раптово. Він його помітив за мить до зіткненні і не встиг загальмувати.

За даним фактом порушене кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).