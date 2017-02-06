На Тернопільщині через ожеледицю вантажівка з’їхала у кювет
11:04, 06 лютого 2017Тернопіль
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Водій вантажного автомобіля “Мерседес” не впорався з керуванням, допустивши з'їзд транспортного засобу у кювет.
Фото прес-служби ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора на автодорозі “Тернопіль-Кременець”.
Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що водій вантажного автомобіля “Мерседес” не впорався з керуванням, допустивши з'їзд транспортного засобу у кювет.
На місці виклику працював черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік особового складу.
Фахівці служби порятунку за допомогою спеціального обладнання відбуксирували фуру на проїжджу частину.
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