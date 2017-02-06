На Тернопільщині через ожеледицю вантажівка з’їхала у кювет

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора на автодорозі “Тернопіль-Кременець”.

Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що водій вантажного автомобіля “Мерседес” не впорався з керуванням, допустивши з'їзд транспортного засобу у кювет.

На місці виклику працював черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік особового складу.

Фахівці служби порятунку за допомогою спеціального обладнання відбуксирували фуру на проїжджу частину.