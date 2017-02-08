На Тернопільщині за добу рятувальники визволили зі снігових заметів 15 автомобілів

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема учора поблизу села Гончарівка Монастириського району черговим караулом 19-ї ДПРЧ Управління відбуксировано 9 вантажних автомобілів, які ускладнювали проїзд на автодорозі Івано-Франківськ–Тернопіль.

У місті Бучач відбуксировано вантажний автомобіль «DAF», який частково перекрив дорогу.

У селі Мишковичі Тернопільського району рятувальним надали допомогу водію вантажівки «Мерседес», яка з’їхала у кювет.

Також рятувальники учора двічі буксирували автомобілі швидкої допомоги: у Тернополі, та біля села Цебрів Зборівського району, де у сніговий замет потрапили лікарі та ще один легковий автомобіль.

Сьогодні на Тернопільщині рятувальники теж не рекомендують водіям виїжджати на далекі відстані у зв’язку з оголошеним штормовим попередженням.