Посол Канади в Україні відзначив інвестиційну привабливість Тернопільщини

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він заявив під час презентації Тернопільщини у Києві на виставці «Благословенне Тернопілля».

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«Канадські інвестори, які перебували з візитами у різних областях України, зізналися, що на Тернопільщині найбільш діловий підхід і найкраще підготовлені презентаційні матеріали. Я був в Тернополі, був в Микулинцях. В Бучачі побував на відкритті великої сортувальної фруктової фабрики. Я побачив потенціал і сільськогосподарський, і енергетичний», – зазначив посол.

Ващук додав, що Тернопільщина зараз приваблює потенційних інвесторів завдяки краще підготовленій туристичній літературі і більш детальним пропозиціям.