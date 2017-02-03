Посол Канади: зараз не йдеться про надання Україні летального озброєння

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

Таким чином дипломат прокоментував можливість розширення допомоги Україні у військовій сфері з боку Канади та чи може йти мова про отримання Україною летального озброєння.

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"Про летальне озброєння не йдеться в даний момент. У нас якраз іде процес прийняття політичного рішення про наступні етапи канадсько-українського військово технічного співробітництва, і співробітництва, зокрема, у навчаннях, так що я б не хотів перед прийняттям такого рішення висловлювати якісь гіпотези. Я б додав одначе, що ми, я думаю, збережемо близький контакт зі Збройними силами України", - наголосив Ващук.

"Призначення кілька днів тому однієї нашої високопоставленої чиновниці з Міністерства оборони в дорадчий орган при міністрові оборони України показує, що ми збираємося залишитися одним із ключових партнерів України у галузі оборони", - додав посол.

Повний текст інтерв'ю опубліковано на сайті УНІАН.