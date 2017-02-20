На Тернопільщині з сейфу церкви вкрали 4 тисячі гривень
15:21, 20 лютого 2017Тернопіль
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Поліцейські встановили, що храм не охороняється, освітлення на території немає, а гроші зловмисники взяли без зайвих зусиль, адже сейф замкнений не був.
Фото 112.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зламані вхідні двері виявив староста храму, що вcелі Кинахівці Збаразького району.
За його даними, з сейфу вкрадено 4 тис грн.
Поліцейські встановили, що храм не охороняється, освітлення на території немає, а гроші зловмисники взяли без зайвих зусиль, адже сейф замкнений не був.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
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