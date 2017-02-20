На Тернопільщині з сейфу церкви вкрали 4 тисячі гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зламані вхідні двері виявив староста храму, що вcелі Кинахівці Збаразького району.

За його даними, з сейфу вкрадено 4 тис грн.

Поліцейські встановили, що храм не охороняється, освітлення на території немає, а гроші зловмисники взяли без зайвих зусиль, адже сейф замкнений не був.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.