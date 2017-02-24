На Тернопільщині телефонні шахраї видурили у 64-річної жінки 200 доларів та ювелірні вироби

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вночі її зателефонував на стаціонарний телефон незнайомий чоловік і повідомив, що в її сина неприємності з поліцією. При цьому зауважив, що можливо врятувати сина від кримінальної відповідальності за винагороду.

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За деякий час на подвір’ї потерпілої з’явився незнайомець, який назвався поліцейським. Жінка передала йому 200 доларів, золоті підвіску та ланцюжок.

Про те, що син жодних неприємностей із законом не мав, жінка дізналася вранці. Відтак, зрозумівши, що стала жертвою шахрая, звернулася із заявою в поліцію.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).