На Тернопільщині у пожежі загинуло порося, згоріло 1,5 т соломи

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 16:14 в с. Богданівка Кременецького району у господарській будівлі приватного г осподарства.

Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, близько 1,5 т. соломи, загинуло одне порося.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі, свійських тварин та інші матеріальні цінності.

Сума матеріальних збитків встановлюється.