На Тернопільщині у пожежі загинуло порося, згоріло 1,5 т соломи
11:18, 01 березня 2017Тернопіль
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Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, ще дві будівлі та іншу свійську худобу вдалося врятувати.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 16:14 в с. Богданівка Кременецького району у господарській будівлі приватного г осподарства.
Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, близько 1,5 т. соломи, загинуло одне порося.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі, свійських тварин та інші матеріальні цінності.
Сума матеріальних збитків встановлюється.
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