На Тернопільщині в районній лікарні запрацював цифровий мамограф

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, також в лікарні завершили капітальний ремонт пологового відділення, на який було витрачено 1,5 млн грн з місцевого бюджету та частково з субвенції державного бюджету, що виділяється на фінансування закладів охорони здоров’я.

«Місцеві медики мали потребу в придбанні мамографа, адже онкологія щорічно прогресує. А новий апарат фінського виробництва дозволить раніше діагностувати захворювання молочної залози і відповідно зменшить кількість ускладнень. До слова, в області із районних лікарень подібне обладнання мають лише Заліщицька та Тернопільська райлікарні», – зазначив головний лікар Теребовлянської райлікарні Михайло Никеруй.

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В медичному закладі уже функціонує сучасна клініко-діагностична лабораторія. Окрім того, у лікарні встановлено рентген-діагностичний комплекс (комп’ютерна томографія, УЗД, рентгенографія), придбано сучасні апарати для проведення малоінвазивних оперативних втручань. Також тут проведений капітальних ремонт приймально – діагностичного, хірургічного, терапевтичного відділень, пральні та стерилізаційної з відповідним обладнанням.

За останні роки вказана лікарня отримала цифровий флюорограф, три УЗД апарати, комп’ютерний томограф, лапароскопічна стійка для малоінвазивної хірургії, апарат ШВЛ, холтерівський апарат, для круглодобового моніторингу хворих з порушенням ритму серця, апарат для зварювання м’яких тканин.

«Стратегія розвитку Тернопільщини передбачає підвищення якості надання медичних послуг жителям краю. Сьогодні ми на реальному прикладі бачимо позитивні зміни, що відбуваються у сфері охорони здоров’я. Безперечно, ми не будемо зупинятися на досягнутому й надалі продовжуватимемо роботу в даному напрямку», – сказав голова ТОДА Степан Барна.

Довідка УНІАН. У Теребовлянській райлікарні щорічно лікується понад 8 тис. осіб, хірургами лікарні здійснюється 1600 операцій різної складності. У лікарні та поліклініці проліковано 57 учасників АТО та їх сімей.