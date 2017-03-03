У Тернополі затримали двох чоловіків, які в супермаркеті розпили елітне спиртне на 1,6 тис. грн, не заплативши за нього

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався учора близько 19 год в торговому центрі на вул. Перля.

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На місці події інспектори виявили двох громадян в нетверезому стані. Вони не заплатили за випиті пляшки дорогого віскі і пляшку рому, мотивуючи тим, що у них при собі немає грошей.

Один з них, 37 річний чоловік уже був двічі судимий за крадіжки.

Відтак патрульні викликали слідчо-оперативну групу і передали затриманих правоохоронцям.