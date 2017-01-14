На Тернопільщині затримали начальника виконавчої служби за отримання 30 тисяч хабара

На Тернопільщині затримали начальника виконавчої служби за отримання хабаря у 30 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос

«13.01.2017 військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з оперативними співробітниками Управління СБ України в Тернопільській області задокументовано факт вимагання та одержання начальником Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області "хабара" у розмірі 30 тис. грн», – написав Матіос.

За його даними, дані кошти начальник отримав за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження щодо виїзду за кордон.

Гроші вилучено.

Службовця затримано у порядку ст. 208 КПК України. На даний час провадяться першочергові слідчі дії.

За фактом отримання хабара відкрито кримінальне провадження.