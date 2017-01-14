На Тернопільщині затримали начальника виконавчої служби за отримання 30 тисяч хабара
Дані кошти чиновник отримав за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження щодо виїзду за кордон.
На Тернопільщині затримали начальника виконавчої служби за отримання хабаря у 30 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос
«13.01.2017 військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з оперативними співробітниками Управління СБ України в Тернопільській області задокументовано факт вимагання та одержання начальником Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області "хабара" у розмірі 30 тис. грн», – написав Матіос.
За його даними, дані кошти начальник отримав за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження щодо виїзду за кордон.
Гроші вилучено.
Службовця затримано у порядку ст. 208 КПК України. На даний час провадяться першочергові слідчі дії.
За фактом отримання хабара відкрито кримінальне провадження.