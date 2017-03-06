ДТП на Тернопільщині: в реанімацію госпіталізували підлітка та його батька

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася сьогодні на Кременеччині близько 12.30.

На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулися автомобілі "ВАЗ 2104" та "Chevrolet".

За попередніми даними, водій "Жигулі" не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. В цей момент там проїжджав "Chevrolet", його водій, намагаючись уникнути удару, також виїхав на зустрічну. Проте зіткнення уникнути не вдалося. В результаті два транспортних засобів опинилися в кюветі.

На момент ДТП в іномарці окрім водія було двоє пасажирів – батько та його 12-річнй син. Обох госпіталізовано. Стан чоловіка стабільний, а от дитина у реанімації в важкому стані.

Відповідно до проведеної медекспертизи, встановлено, що водій ВАЗу перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявили 2,4 проміле алкоголю. Інший водій був тверезий.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).