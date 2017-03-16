На Тернопільщині у січні-лютому кількість вакансій для безробітних зросла на 52% до 8,7 тис

Як повідомили УНІАН в прес-служба обласного центру зайнятості, на 62,7% зросла кількість роботодавців, які подали вакансії у центри зайнятості області. Якщо за 2 місяці 2016 року їх було 1 тис. 799, то у січні-лютому 2017 року вакансії подали 2 тис. 927 роботодавців.

На 1 березня 2017 року актуальними були 2 тис. 342 вакансії, у т.ч. для робітників – 1 тис. 429, для службовців – 759, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки, – 154.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 5 безробітних. Серед службовців роботодавці області найбільше мали потребу у менеджерах, бухгалтерах, інженерах, касирах, адміністраторах, серед робітничих професій – шукали продавців, водіїв автотранспортних засобів, кухарів, трактористів, перукарів, слюсарів з ремонту автомобілів, офіціантів, швачок, а без кваліфікації – були потрібні підсобні робітники, прибиральники приміщень та територій, вантажники.

Урядове рішення щодо збільшення мінімального розміру оплати праці до 3200 грн також відобразилось на заробітній платі, яку роботодавці Тернопільщини пропонують у вакансіях. Якщо у січні–лютому 2016-го запропонована роботодавцями зарплата в середньому складала 1 тис. 843 грн, то з початку 2017 року – 3 тис. 292. Найвища середня заробітна плата – у Чортківському районі (3420 грн), найнижча запропонована роботодавцями Зборівського району – 2658 грн.

Станом на 1 березня 2017 року на обліку в центрах зайнятості Тернопілля перебувало 12 тис. 784 безробітних. Серед них: 46,1% - жінки, 35,2% - молодь віком до 35 років, 46% - робітники, 36,8% - службовці, 39,1% - осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

Допомогу по безробіттю отримували 11 тис. 126 безробітних. Середній розмір цієї допомоги у лютому 2017 року становив 1 тис. 698 грн.