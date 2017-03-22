На Тернопільщині шахраї видурили у місцевої жительки 12 тисяч гривень

На Тернопільщині шахраї видурили у місцевої жительки 12 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 67-річної жительки Кременця, яка стояла на зупинці, під'їхав автомобіль. В ньому знаходилася жінка та двоє чоловіків ромської зовнішності. Незнайомці запитали, як проїхати до найближчого лікувального закладу.

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Пенсіонерка почала пояснювати, але вони зробили вигляд, що не розуміють і попросили проїхати з ними та показати дорогу. Жінка погодилася. Вже в автомобілі нові знайомі почали скаржитися на те, що потрібно до лікарні, а у них лише іноземна валюта.

У ході розмови шахраї вмовили кременчанку допомогти їм в обміні грошей. При собі гривень жінка не мала, тому запросила їх до себе додому. Вже в квартирі жителька райцентру відрахувала гостям 12 тис. грн, вони в свою чергу на її очах поклали їй у сумку долари.

Як тільки незнайомці поїхали, жінка вирішила перерахувати долари, однак в сумці виявила лише газетні вирізки.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).