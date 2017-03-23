На Тернопільщині у 45-річного чоловіка вилучили 8 гранат та тротилову шашку
11:15, 23 березня 2017Тернопіль
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На Тернопільщині у 45-річного жителя міста Стрий Львівської області учора вилучили арсенал вибухонебезпечних предметів.
Фото прес-служби Нацполіції Тернопільської області
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік стверджує, що знайшов гранати, тротилову шашку та артснаряд у лісосмузі на одній з вулиць Тернополя.
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У нього вилучили 5 гранати дистанційної дії Ф-1, 3 протипіхотні ручні гранати РГД-5, тротилову шашку та артилерійський снаряд.
За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ.
Фото прес-служби Нацполіції Тернопільської області
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