У січні-лютому на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась на 27%

У січні-лютому 2017 року на Тернопільщині порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість отримувачів субсидій зменшилась на 27% до 24 тис. 161 господарства.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, у міських поселеннях субсидії призначено 11 тис. 39 домогосподарствам, у сільській місцевості – 13 тис. 122.

У лютому 2017 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 60,5% від загальної кількості домогосподарств області, що на 8,4%. більше, ніж у лютому 2016 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 48,6% – домогосподарства з однієї та двох осіб, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-лютому 2017 року становила 49,3 млн грн, що на 23,4% менше відповідного періоду минулого року. Зокрема в міських поселеннях – 19,146 млн грн, у сільській місцевості – 30,130 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в лютому 2017 року збільшився порівняно з лютим 2016 року на 3,4% (на 67 грн) і становив 2 тис. 34 грн.

Загалом у січні-лютому за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 19 тис. 919 домогосподарств, що на 18,8% (на 4615 домогосподарств) менше. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 40,9%.