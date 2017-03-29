У Тернополі викрили військових, які регулярно крали та збували пальне військової частини (фото)

У Тернополі працівники СБУ та прокуратури викрили військових, які регулярно крали та збували пальне військової частини.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, встановлено, що троє військовослужбовців систематично «зливали» пальне, вкрадені матеріали вони вивозили за межі частини службовим автотранспортом та продавали підприємцям. Співробітники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками понад 800 л дизпалива. Оперативники СБ України затримали трьох військових поблизу частини під час спроби збуту ще 650 л пального.

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Призначена ревізія, яка встановить повний обсяг викрадених паливно-мастильних матеріалів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України (викрадення військового майна).