В зону АТО вирушили бійці батальйону "Тернопіль"

Сьогодні в зону проведення антитерористичної операції на два місяці відправились бійці роти патрульної поліції особливого призначення "Тернопіль".

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, це вже 25 відрядження працівників роти на схід.

Під час проводів начальник Головного управління Національної поліції Олександр Богомол побажав бійцям добре відслужити та в хорошому настрої й в повному складі повернутись на Тернопільщину.

«Дисципліна - це запорука успіху, яку необхідно дотримуватись поліцейським. Незважаючи ні на що, пам’ятайте, що з іншої сторони барикад залишаються також наші люди, поважайте їх», – сказав Богомол.