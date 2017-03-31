Барна закликав громадськість контролювати якість виконання ремонтних робіт на дорогах Тернопільщини

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав громадськість контролювати якість виконання ремонтних робіт на дорогах області, повідомили у прес-службі ОДА.

«Нам потрібен якісний результат, а не робота «для галочки». Факти, які демонструють активісти, коли бригади працюють в дощ і закидають асфальт у багнюку є неприпустимі. Таке марнотратство нам дуже дорого обійдеться. Зважаючи на це закликаю громадські організації, активістів долучатися до контролю процесу, повідомляти про факти порушень. Адже якщо ми хочемо бачити ефективний результат, то маємо працювати в цьому напрямку разом», – сказав Барна.

За його даними, наразі на утримання та ямковий ремонт доріг Тернопільщини передбачено 90 млн грн.

Окрім того 140 млн грн передбачено на поточний ремонт автошляхів Тернопільщини.