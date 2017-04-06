Неподалік Тернополя повністю згоріла іномарка

Згорів автомобіль «Audi 80».

Неподалік від Тернополя повністю згоріла іномарка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора поблизу с. В. Глибочок Тернопільського району. Згорів автомобіль «Audi 80». Пожежу ліквідовано черговими караулами 3-ї та 17-ї державних пожежно-рятувальних частин Управління. Причини пожежі та завдані збитки втсановлюються.

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