Неподалік Тернополя повністю згоріла іномарка
10:55, 06 квітня 2017Тернопіль
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Згорів автомобіль «Audi 80».
Неподалік від Тернополя повністю згоріла іномарка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора поблизу с. В. Глибочок Тернопільського району.
Згорів автомобіль «Audi 80».
Пожежу ліквідовано черговими караулами 3-ї та 17-ї державних пожежно-рятувальних частин Управління.
Причини пожежі та завдані збитки втсановлюються.
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