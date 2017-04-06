На Тернопільщині видано вже понад 4 тисячі наказів щодо надання земельних ділянок для воїнів АТО

На Тернопільщині видано уже 4 тис. 145 наказів щодо надання земельних ділянок загальною площею 3,131 тис. га для воїнів АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, ро це під час вручення чергових документів на земельні ділянки біля Тернополя в напрямку автодороги Львів-Тернопіль демобілізованим учасникам АТО заявив повідомив ТОДА Степан Барна.

«У Тернопільській області є приблизно 6 тис. демобілізованих учасників антитерористичної операції. Протягом останніх півтора роки наше завдання полягало в тому, щоб максимально забезпечити учасників АТО земельними наділами. У Тернопільській області уже видано понад 4 тисячі наказів щодо надання земельних ділянок у власність для наших бійців, і це один із найкращих показників в Україні», – зауважив Барна.

При цьому він додав, що одним з найбільш проблемних питань було забезпечення земельними ділянками військовослужбовців у Тернополі. Щоб виправити цю ситуацію, була досягнуто домовленості з Тернопільським економічним університетом про передачу державної землі, яка була у їх підпорядкуванні, у розпорядження демобілізованих військовослужбовців.

У результаті 84 га було передано у розпорядження Держгеокадастру.

«Цю площу ми поділили на 833 ділянки – приблизно по 6 соток, і до нас уже надійшло майже 800 заяв від військовослужбовців на отримання таких земельних ділянок. Сьогодні ми вручаємо другу партію документів», – сказав Барна.

При цьому він наголосив, що при розподілі даних ділянок вдалося досягти максимальної прозорості.

«Сьогодні ми усі є свідками того, що в даному процесі повністю відсутня корупційна складова. Земельні ділянки розподіляються між бійцями чесно та прозоро, бо самі ж учасники АТО, активісти громадських організацій спільно з фахівцями Держгеокадастру в рекрутинговому центрі обласної державної адміністрації відбирають кандидатури людей, які повинні отримати ці земельні ділянки», – сказав Барна.

Довідка УНІАН. З початку ініціативи надання земельних ділянок учасникам АТО в Тернопільській області отримано й опрацьовано 4 тис. 741 звернення, видано 4 тис. 145 наказів щодо надання земельних ділянок у власність на площу 3 тис. 131,4 га. 2 тис. 100 учасників АТО вже отримали земельні ділянки у власність.