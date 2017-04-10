На Тернопільщині платники податків у січні-березні скерували до бюджету понад 1 мільярд гривень

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, це на 369 млн грн або на 52,6% більше за відповідний період минулого року.

Виконання бюджетного призначення становить 118,8%, додатково надійшло 169,7 млн грн.

Прогнозні показники з надходжень до державного бюджету забезпечено на 103,8% або 463,7 млн грн. Порівняно з січнем-березнем минулого року надходження зросли на 169,3 млн грн або на 60%.

Місцеві бюджети з початку року отримали 606,2 млн грн, що на 152,9 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст коштів на 199,7 млн грн або на 49,1%.