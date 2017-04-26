Тернопільська область увійшла до п’ятірки лідерів з оформлення "теплих кредитів"

Тернопільська область увійшла у п’ятірку лідерів з оформлення «теплих кредитів». Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив голова ТОДА Степан Барна, додавши, що має намір звернутися до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо виділення додаткового фінансування на реалізацію даної програми.

«Я вітаю ці кроки, які ми зробили в питаннях видачі «теплих кредитів». Враховуючи останні показники, маємо позитивну динаміку. На жаль, гроші, виділені на цю програму, вже закінчуються, але я буду звертатися до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо можливості виділення додаткових коштів. У реалізації цієї програми маємо бути лідерами», – сказав Барна.

За інформацією управління житлово-комунального господарства ОДА, у 2017 році в області було видано більше півтори тисячі «теплих кредитів» на суму понад 33 млн грн.

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Сумарно за три роки дії програми було оформлено 8 834 кредити на суму 154 млн грн. За даними показниками за 2016 рік Тернопільщина посідає 4 місце.

Барна додав, що з монетизацією субсидій зекономлені кошти жителі області зможуть теж скеровувати на заходи з енергозбереження.

«На Тернопільщині більше половини домогосподарств оформили субсидії. Утім, наступним етапом у цьому процесі має бути монетизація субсидій, що, очікуємо, дасть нам конкретний результат. Кожна родина сама має ефективно розпоряджатися грошима, які отримує. Відповідно зекономлені кошти можна буде вкласти в покращення житлових умов, в утеплення та енегроефективні заходи, на які в умовах сьогодення також робимо великий акцент. Одним із таких інструментів якраз і є «теплі кредити», – зазначив голова ТОДА.

Довідка УНІАН. Урядова програма «Теплі кредити» була розроблена з метою зменшення споживання енергоносіїв. Донедавна «теплі кредити» можна було оформити в «Державному ощадному банку України» та «Укргазбанку». Тепер таку послугу надає ще й «ПриватБанк».