На Тернопільщині затвердили програму "Власний дім" на 2016-2020 з кошторисом у 41,6 мільйони

Тернопільська облрада затвердила програму індивідуального будівництва «Власний дім» на 2016-2020 з кошторисом у 41,6 млн грн..

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення учора проголосували 37 з 46-ти зареєстрованих депутатів, 3 – проти, 1 утримався, 5 не голосували.

Метою програми є розширення інвестування в будівництво житла на селі, створення умов для забезпечення житлом та покращення житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості.

Кошторис програми складає 41,6 млн грн. З них 32 млн грн заплановано отримати з Державного бюджету, 4,5 млн – з обласного бюджету, 5,1 млн грн. – з районних бюджетів.

Кошти заплановано скерувати на надання довгострокових пільгових кредитів на добудову чи реконструкцію житла, будівництво нового житла, будівництво інженерних комунікацій, забезпечення газифікації.

За кошти фонду, без врахування показників інфляції, в 2016-2020 роках прогнозується ввести в експлуатацію 5,285 тис. кв. м житла.