На Тернопільщині затвердили програму "Власний дім" на 2016-2020 з кошторисом у 41,6 мільйони
Кошти заплановано скерувати на надання довгострокових пільгових кредитів на добудову чи реконструкцію житла, будівництво нового житла, будівництво інженерних комунікацій, забезпечення газифікації.
Тернопільська облрада затвердила програму індивідуального будівництва «Власний дім» на 2016-2020 з кошторисом у 41,6 млн грн..
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення учора проголосували 37 з 46-ти зареєстрованих депутатів, 3 – проти, 1 утримався, 5 не голосували.
Метою програми є розширення інвестування в будівництво житла на селі, створення умов для забезпечення житлом та покращення житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості.
Кошторис програми складає 41,6 млн грн. З них 32 млн грн заплановано отримати з Державного бюджету, 4,5 млн – з обласного бюджету, 5,1 млн грн. – з районних бюджетів.
Кошти заплановано скерувати на надання довгострокових пільгових кредитів на добудову чи реконструкцію житла, будівництво нового житла, будівництво інженерних комунікацій, забезпечення газифікації.
За кошти фонду, без врахування показників інфляції, в 2016-2020 роках прогнозується ввести в експлуатацію 5,285 тис. кв. м житла.