У Тернополі патрульні випадково знайшли у водія пістолет

У Тернополі патрульні вилучили у водія пістолет. Як повідомили УНІНА в патрульній поліції Тернополя, учора патрульні зупинили водія Audi, щоб попросити бути свідком при освідченні іншого керманича.

В автомобілі знаходився 43-річний пасажир, у якого виявили при собі пістолет та 5 набоїв.

Громадянин пред’явив документи на зброю, проте номера в дозволі та на зброї не збігались.

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На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Зброю у чоловіка вилучили для експертизи.