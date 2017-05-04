У Тернополі патрульні випадково знайшли у водія пістолет
09:13, 04 травня 2017Тернопіль
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Чоловік хоч і показав документи на зброю, однак номери не співпадали.
У чоловіка зброю вилучили
У Тернополі патрульні вилучили у водія пістолет. Як повідомили УНІНА в патрульній поліції Тернополя, учора патрульні зупинили водія Audi, щоб попросити бути свідком при освідченні іншого керманича.
В автомобілі знаходився 43-річний пасажир, у якого виявили при собі пістолет та 5 набоїв.
Громадянин пред’явив документи на зброю, проте номера в дозволі та на зброї не збігались.
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На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Зброю у чоловіка вилучили для експертизи.
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