У Тернополі затримали молодика, який з пневматичної зброї стріляв по вікнах квартир, автомобілів та маршрутки

Як розповів УНІАН начальник відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Андрій Гульоватий, 15 січня до правоохоронців стали звертися жителі мікрорайону Дружба із заявами про пошкодження вікон квартир та транспортних засобів. Оперативно поліцейські затримали 18-річного тернополянина. Свої дії він поясним бажанням перевірити на влучність та справність новопридбаний пневматичний пістолет.

Спочатку з придбаної зброї юнак обстріляв вікна сусіднього будинку. Після цього поїхав докупити куль. Повертаючись додому на таксі, почав стріляти безпосередньо з автомобіля по маршрутці з пасажирами та припаркованому авто.

Ввечері, повертаючись з дискотеки, продемонстрував друзям придбаний пістолет і показово вистрілив у вікна ще трьох автомобілів.

Загалом поліцейські задокументували десять фактів пошкодження транспортних засобів і випадок стрільби по вікнах житлового будинку. Сума збитків, завданих потерпілим, встановлюється.

Зловмиснику інкримінують ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).