На Тернопільщині Святом замку в Бережанах відкрили туристичний сезон (фото)

У Тернопільській області 7 травня Святом замку в Бережанах відкрили новий туристичний сезон. Як повідомив УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час заходу голова ТОДА Степан Барна наголосив, що Тернопілля є одним із найбільш привабливих регіонів України для туристів.

Саме тому 2017 рік в області проголошений роком туризму.

«Тернопільщина – це духовна столиця України, адже тут є два великих духовних центри – у Почаївській лаврі та Зарваниці. Для нас дуже важливо, щоб саме цю складову духовного надбання ми максимально популяризували не тільки для світу, а й безпосередньо для жителів області. Також на Тернопільщині залишилися десятки ландшафтно-природних центрів, які можуть створювати цікаві можливості для пізнання і відпочинку людей з України та світу. Багата наша область й тим, що маємо 36 замків. А це найбільша концентрація замків у всій Україні. Водночас це й спільна історія багатьох народів – польського, чеського, румунського, єврейського. Традиційно на початку травня ми відкриваємо літній туристичний сезон. Саме літній, адже туризм на Тернопільщині – явище круглорічне. Тому маю надію, що до популяризації туризму в Тернопільській області якнайактивніше долучаться всі жителі краю», – сказав Барна.

Голова Бережанської РДА Володимир Петровський додав, що в районі роболять все, аби залучати кошти на реконструкцію та реставрацію історичних пам’яток, щоб туристи.

«Ми працюємо над тим, щоб туристи, які приїжджатимуть до нас, отримували задоволення від спілкування з історією, минувшиною та старовиною», – сказав Петровський.

Як повідомляв УНІАН, минулого року з ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни в області було започатковані Свята замків.

Під час святкувань історичні споруди не лише прибирали, а й ремонтували, проводили заходи з їх консервації.

У 2017 році заплановано провести 13 свят замків. Під час святкувань будуть представляти також дотичні до замків містечка та села.

Свята замків-2017