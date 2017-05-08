На Тернопільщині Святом замку в Бережанах відкрили туристичний сезон (фото)

10:57, 08 травня 2017
Тернопіль
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2017 рік в Тернопільській області області проголошений роком туризму.

У Тернопільській області 7 травня Святом замку в Бережанах відкрили новий туристичний сезон. Як повідомив УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час заходу голова ТОДА Степан Барна наголосив, що Тернопілля є одним із найбільш привабливих регіонів України для туристів.

Саме тому 2017 рік в області проголошений роком туризму.

«Тернопільщина – це духовна столиця України, адже тут є два великих духовних центри – у Почаївській лаврі та Зарваниці. Для нас дуже важливо, щоб саме цю складову духовного надбання ми максимально популяризували не тільки для світу, а й безпосередньо для жителів області. Також на Тернопільщині залишилися десятки ландшафтно-природних центрів, які можуть створювати цікаві можливості для пізнання і відпочинку людей з України та світу. Багата наша область й тим, що маємо 36 замків. А це найбільша концентрація замків у всій Україні. Водночас це й спільна історія багатьох народів – польського, чеського, румунського, єврейського. Традиційно на початку травня ми відкриваємо літній туристичний сезон. Саме літній, адже туризм на Тернопільщині – явище круглорічне. Тому маю надію, що до популяризації туризму в Тернопільській області якнайактивніше долучаться всі жителі краю», – сказав Барна.

Голова Бережанської РДА Володимир Петровський додав, що в районі роболять все, аби залучати кошти на реконструкцію та реставрацію історичних пам’яток, щоб туристи.

«Ми працюємо над тим, щоб туристи, які приїжджатимуть до нас, отримували задоволення від спілкування з історією, минувшиною та старовиною», – сказав Петровський.

Як повідомляв УНІАН, минулого року з ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни в області було започатковані Свята замків.

Під час святкувань історичні споруди не лише прибирали, а й ремонтували, проводили заходи з їх консервації.

У 2017 році заплановано провести 13 свят замків.  Під час святкувань будуть представляти також дотичні до замків містечка та села.

Свята замків-2017

Назва населеного пункту

Пам’ятка архітектури

Дата проведення

м. Бережани

Замок Синявських

ХVІ ст.

7 травня

м. Кременець

Замок Бони

ХІV- ХVІ ст.

28 травня

м. Скалат

Підволочиського

району

Замок 1600 р.

25 червня

м. Теребовля

Замок

ХІV- ХVІІ ст.

9 липня

смт Скала-Подільська, Борщівський район

Замок

ХVІ – ХVІІІ ст.

16 липня

с. Нирків

(Червоногород)

Заліщицького

району

Замок

ХVІІ – ХІХ ст.

13 серпня

с. Сидорів

Гусятинського району

Замок ХVІ ст.

20 серпня

м. Збараж

Замок ХVІІ ст.

24 серпня

с. Підзамочок

Бучацького району

Замок 1600 р.

3 вересня

м. Чортків

Замок ХVІІ ст.

9 вересня

смт Микулинці Теребовлянського району

Замок ХVІІ ст.

17 вересня

с. Токи Підволочиського району

Замок ХVІІ ст.

30 вересня

смт Вишнівець Збаразького району

Палацово-парковий комплекс

ХVІІІ ст.

14 жовтня

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Теги: #туризм#Тернопільщина#туристичний сезон