На Тернопільщині Святом замку в Бережанах відкрили туристичний сезон (фото)
2017 рік в Тернопільській області області проголошений роком туризму.
У Тернопільській області 7 травня Святом замку в Бережанах відкрили новий туристичний сезон. Як повідомив УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час заходу голова ТОДА Степан Барна наголосив, що Тернопілля є одним із найбільш привабливих регіонів України для туристів.
Саме тому 2017 рік в області проголошений роком туризму.
«Тернопільщина – це духовна столиця України, адже тут є два великих духовних центри – у Почаївській лаврі та Зарваниці. Для нас дуже важливо, щоб саме цю складову духовного надбання ми максимально популяризували не тільки для світу, а й безпосередньо для жителів області. Також на Тернопільщині залишилися десятки ландшафтно-природних центрів, які можуть створювати цікаві можливості для пізнання і відпочинку людей з України та світу. Багата наша область й тим, що маємо 36 замків. А це найбільша концентрація замків у всій Україні. Водночас це й спільна історія багатьох народів – польського, чеського, румунського, єврейського. Традиційно на початку травня ми відкриваємо літній туристичний сезон. Саме літній, адже туризм на Тернопільщині – явище круглорічне. Тому маю надію, що до популяризації туризму в Тернопільській області якнайактивніше долучаться всі жителі краю», – сказав Барна.
Голова Бережанської РДА Володимир Петровський додав, що в районі роболять все, аби залучати кошти на реконструкцію та реставрацію історичних пам’яток, щоб туристи.
«Ми працюємо над тим, щоб туристи, які приїжджатимуть до нас, отримували задоволення від спілкування з історією, минувшиною та старовиною», – сказав Петровський.
Як повідомляв УНІАН, минулого року з ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни в області було започатковані Свята замків.
Під час святкувань історичні споруди не лише прибирали, а й ремонтували, проводили заходи з їх консервації.
У 2017 році заплановано провести 13 свят замків. Під час святкувань будуть представляти також дотичні до замків містечка та села.
Свята замків-2017
Назва населеного пункту
Пам’ятка архітектури
Дата проведення
м. Бережани
Замок Синявських
ХVІ ст.
7 травня
м. Кременець
Замок Бони
ХІV- ХVІ ст.
28 травня
м. Скалат
Підволочиського
району
Замок 1600 р.
25 червня
м. Теребовля
Замок
ХІV- ХVІІ ст.
9 липня
смт Скала-Подільська, Борщівський район
Замок
ХVІ – ХVІІІ ст.
16 липня
с. Нирків
(Червоногород)
Заліщицького
району
Замок
ХVІІ – ХІХ ст.
13 серпня
с. Сидорів
Гусятинського району
Замок ХVІ ст.
20 серпня
м. Збараж
Замок ХVІІ ст.
24 серпня
с. Підзамочок
Бучацького району
Замок 1600 р.
3 вересня
м. Чортків
Замок ХVІІ ст.
9 вересня
смт Микулинці Теребовлянського району
Замок ХVІІ ст.
17 вересня
с. Токи Підволочиського району
Замок ХVІІ ст.
30 вересня
смт Вишнівець Збаразького району
Палацово-парковий комплекс
ХVІІІ ст.
14 жовтня