На Тернопільщині завдяки ProZorro у 1-му кварталі зекономили 29,3 мільйонів гривень бюджетних коштів

Завдяки системі електронних закупівель «ProZorro» на Тернопільщині у 1-му кварталі вдалося зекономити 29,3 млн грн бюджетних коштів.

Як повідомила УНІАН директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Галина Воляник, із загальної кількості закупівель, що відбулися на території України, 4536 тендерів відбулися за участю 1072 постачальників, що зареєстровані у Тернопільській області.

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Очікувана вартість по даних закупівлях становить 2,711 млрд грн. Сума виграних пропозицій становить 816,4 млн грн (3840 виграних пропозицій).

«Загалом підписано договорів на 744,6 млн грн», – повідомила Воляник.

Вона додала, що в області за допомогою системи електронних закупівель у січні-березні 2017 року 498 організаторів Тернопільської області оголосили 4 тис. 985 закупівель, у яких взяли участь 1 тис. 847 учасників зі всієї України.

Очікувана вартість закупівель становить 1,2 млрд грн.

Сума виграних пропозицій склала 900,5 млн грн (4492 виграні пропозиції). Підписано угод на 803,2 млн грн.

Зекономлено 29,3 млн грн бюджетних коштів.