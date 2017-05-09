У Сумах облили жовтою фарбою пам’ятний знак Небесній сотні
Пам’ятний знак майже повністю облитий жовтою фарбою.
Сумах сьогодні облили жовтою фарбою пам’ятний знак на честь Героїв Небесної сотні та учасників Революції гідності 2013-2014 років, що розташований біля молодіжного центру «Романтика». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Яременко.
«Виродки зіпсували пам'ятний знак Небесній сотні!» - написав він, додавши світлини, на яких видно, що пам’ятний знак майже повністю облитий жовтою фарбою.
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У коментарях до цієї новини користувачі соцмережі пропонують встановити поблизу пам’ятного знаку камери відеоспостереження.
У відділі комунікації поліції Сумської області УНІАН повідомили, що наразі за даним фактом працівники поліції проводять перевірку.
Як повідомляв УНІАН, у Сумах пам’ятний знак Героям Небесної сотні вже не вперше піддається актам вандалізму, але жодного разу зловмисників правоохоронці не виявили.