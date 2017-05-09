У Сумах облили жовтою фарбою пам’ятний знак Небесній сотні

Сумах сьогодні облили жовтою фарбою пам’ятний знак на честь Героїв Небесної сотні та учасників Революції гідності 2013-2014 років, що розташований біля молодіжного центру «Романтика». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Яременко.

«Виродки зіпсували пам'ятний знак Небесній сотні!» - написав він, додавши світлини, на яких видно, що пам’ятний знак майже повністю облитий жовтою фарбою.

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У коментарях до цієї новини користувачі соцмережі пропонують встановити поблизу пам’ятного знаку камери відеоспостереження.

У відділі комунікації поліції Сумської області УНІАН повідомили, що наразі за даним фактом працівники поліції проводять перевірку.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах пам’ятний знак Героям Небесної сотні вже не вперше піддається актам вандалізму, але жодного разу зловмисників правоохоронці не виявили.