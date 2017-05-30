На Тернопільщині дитина отруїлася бензином
16:14, 30 травня 2017Тернопіль
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Хлопчик знайшов пластикову пляшку з пальним і вирішив скуштувати невідомий напій.
Стан хлопчика стабільно важкий, він не приходить до тями / Фото: УНІАН
У Тернопільській області 4-річний хлопчик отруївся бензином.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, випадок стався 28 травня у селі Васьківці Шумського району.
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Хлопчик грався на подвір’ї біля помешкання. У підсобному приміщені він знайшов пластикову пляшку з пальним і вирішив скуштувати невідомий напій.
Дитину госпіталізували з гострим ентеральним отруєнням. Стан хлопчика стабільно важкий, він не приходить до тями.
Відомості про подію внесено до єдиного реєстру обліку злочинів.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові двоє студентів отруїлися курильними сумішами.
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