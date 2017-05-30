На Тернопільщині дитина отруїлася бензином

У Тернопільській області 4-річний хлопчик отруївся бензином.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, випадок стався 28 травня у селі Васьківці Шумського району.

Читайте такожНа Закарпатті сталося масове отруєння школярів

Хлопчик грався на подвір’ї біля помешкання. У підсобному приміщені він знайшов пластикову пляшку з пальним і вирішив скуштувати невідомий напій.

Дитину госпіталізували з гострим ентеральним отруєнням. Стан хлопчика стабільно важкий, він не приходить до тями.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру обліку злочинів.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові двоє студентів отруїлися курильними сумішами.