У Харкові двоє студентів отруїлися курильними сумішами, один помер

У Харкові двоє студентів одного з місцевих вищих навчальних закладів отруїлися сумішшю для куріння. Один з них помер, а другий був доставлений в лікарню. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив відділ комунікацій Управління Національної поліції у Харківській області.

"Подія сталася сьогодні вночі 28 травня близько 2:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. З'ясовано, що студентів одного з Харківських вузів незнайомий чоловік пригостив спайсами. 18-річний хлопець помер у гуртожитку. А 19-річного студента доставили в лікарню. За попередніми даними, в обох випадках лікарі діагностували сильне отруєння наркотичними речовинами", - йдеться в повідомленні.

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Подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікації подій.