У Харкові двоє студентів отруїлися курильними сумішами, один помер

14:07, 28 травня 2017
Інциденти
415 0

Студентів пригостив спайсами невстановлений чоловік.

/ РІА Новини

У Харкові двоє студентів одного з місцевих вищих навчальних закладів отруїлися сумішшю для куріння. Один з них помер, а другий був доставлений в лікарню. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив відділ комунікацій Управління Національної поліції у Харківській області.

"Подія сталася сьогодні вночі 28 травня близько 2:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. З'ясовано, що студентів одного з Харківських вузів незнайомий чоловік пригостив спайсами. 18-річний хлопець помер у гуртожитку. А 19-річного студента доставили в лікарню. За попередніми даними, в обох випадках лікарі діагностували сильне отруєння наркотичними речовинами", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Харкові 20 осіб отруїлися невідомою речовиною в аквапарку

Подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікації подій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #отруєння студентів в Харкові#отруїлися курильними сумішами