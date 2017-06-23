Правоохоронці затримали злодіїв, які викрали з квартири в Тернополі цінностей на півмільйона гривень

Правоохоронці затримали злодіїв, які викрали з квартири в Тернополі грошей та ювелірних виробів на півмільйона гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про проникнення в житло надійшло на лінію 102 21 червня. Потерпіла заявила, що вона вийшла на кілька годин, а повернувшись, побачила, що її помешкання обікрали.

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Правоохоронці встановили, що у квартиру злодії проникли, скориставшись відмичкою. Знайшовши ювелірні вироби та гроші, втекли.

За кілька годин зловмисників вдалося затримати. Крадіями виявилися чоловіки кавказької національності 1983 та 1989 років народження. Вони уже потрапляли у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини.

Крадіїв затримали згідно з статтею 208 КПК. Зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Частину крадених речей, а також відмички у чоловіків вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за ст.185 ч. 5 ККУ (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).