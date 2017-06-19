На Тернопільщині шахраї викрали у чоловіка 4 тисячі доларів

На Тернопільщині шахраї викрали у чоловіка 4 тис. доларів.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 17 червня у Кременеці біля жителя села Зеблази зупинився автомобіль. Чоловік та жінка спочатку стали розпитувати дорогу до місцевої лікарні, а розговорившись, розповіли сумну історію про хворого родича. Принагідно вони поцікавилися, чи не міг би пенсіонер обміняти їм долари, мовляв, необхідно швидко оплатити операцію. Чоловік спокусився на дуже вигідний курс.

Він сів в атомобіль, після чого поїхав з незнайомими до себе додому. Там пенсіонер виніс свої заощадження, після чого шахраї подали йому в руки сумку та попросили зачекати, допоки витягнуть зі сховку в машині кошти. Натомість швидко сіли в авто та поїхали з грошима чоловіка. Обдурений пенсіонер заглянув в сумку, однак вона виявилася порожньою.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.