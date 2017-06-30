Правоохоронці затримали грабіжників, які у травні відібрали в мешканця Тернопільщини понад $15 тисяч

Правоохоронці затримали грабіжників, які у травні відібрали в мешканця Тернопільщини понад 15 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, двох жителів Івано-Франківської області та уродженця Львова затримали учора під час їхнього відпочинку у Буковелі.

Раніше до кримінальної відповідальності чоловіки не притягувалися.

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Злочин вони вирішили здійснити після того, як помітили, що житель Бережан по ринку ходить із солідною сумою грошей.

Затриманим повідомили про підозру відповідно до ст. 187 ч. 4 ККУ (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах).

Наразі усі троє перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в чергову частину Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць лунають звуки, схожі на постріли.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що до місцевого жителя під’їхала інормака, з неї вийшло двоє невідомих у балаклавах та напали на чоловіка. Його побили й, погрожуючи предметами, схожими на обріз мисливської рушниці та пристрою для відстрілу гумових куль марки “Форт”, відібрали сумку з грошима.

Після цього зловмисники сіли у автомобіль марки Mazda та поїхали у невідомому напрямку.

У сімці було 8 тис. доларів та 200 тис. грн.