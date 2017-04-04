На Тернопільщині із застосуванням тортур у власному помешканні пограбували підприємця

На Тернопільщині із застосуванням тортур пограбували підприємця. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався у ніч 3 на 4 квітня.

Четверо невідомих осіб вчинили розбійний напад на борщівського підприємця. Потерпілий госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Сума завданих йому збитків наразі встановлюється.

Зі слів 58-річного підприємця, четверо невідомих у масках увірвалися до його приватного будинку близько 2 години ночі. Вони вимагали гроші, щоб дізнатися, де він їх зберігає, вдалися до тортур. Коли отримали необхідну інформацію, забрали всі кошти і втекли.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій).