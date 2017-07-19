На Тернопільщині, ремонтуючи комбайн, загинув 56-річний чоловік.Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,до Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення від сімейного лікаря із села Синьків про те, що загинув місцевий фермер.

Читайте такожУ Тернополі потяг смертельно травмував 75-річного чоловікаЯк з’ясували поліцейські, чоловік, який займався фермерством, ремонтував придбаний комбайн. Ремонтні роботи проводив поблизу господарства, поруч не було нікого. Дружина знайшла його мертвим із пробитою наскрізь головою.

Під час огляду загиблого слідів насильницької смерті не було виявлено. Тіло направлено в морг для проведення розтину, під час якого буде встановлено причину смерті.

Правоохоронці припускають, що чоловік або за щось перечепився і впав на жатку комбайна, або ж падіння було спровоковане ударом струму, адже під час ремонту він користувався болгаркою з пошкодженим шнуром.

Повідомлення про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з поміткою «нещасний випадок».